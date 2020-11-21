Председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать международный механизм взаимного признания «кодов здоровья»

Выступая на виртуальном саммите G20 китайский лидер пояснил, что речь идет об «основанной на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса маркировке в виде международно признаваемых QR-кодов». Си Цзиньпин выразил надежду, что к этому механизму присоединятся не только участники G20, но и многие другие страны. Других подробности о международном механизме «кодов здоровья» Си Цзиньпин не уточнил.
2020-11-21T21:04:26+03:00
2020-11-21T21:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 21 ноября 2020
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