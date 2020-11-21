Полиция Парижа применила водомет против манифестантов, протестующих против законопроекта «О глобальной безопасности»

Полиция в Париже применила водомет против манифестантов, протестующих против законопроекта «О глобальной безопасности». Документ, который находится на рассмотрении парламента, среди прочего, предусматривает до одного года лишения свободы и крупный штраф за распространение съемки сотрудников правоохранительных органов. В правительстве заверяют, что документ гарантирует право снимать действия правоохранительных органов в ходе манифестаций.
2020-11-21T20:37:02+03:00
2020-11-21T20:37:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:37, 21 ноября 2020
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