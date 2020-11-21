Евросоюз осудил США за возобновление смертных казней после президентских выборов. Как говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы, после принятого в июле решения администрации США возобновить после почти двадцатилетней паузы смертную казнь на федеральном уровне восемь заключенных, приговоренных к смерти, были казнены, а еще шесть должны быть казнены в декабре и январе. ЕС напоминает о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни.
2020-11-21T21:09:00+03:00
2020-11-21T21:10:04+03:00
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21:09, 21 ноября 2020
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