Евросоюз осудил США за возобновление смертных казней после президентских выборов. Как говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы, после принятого в июле решения администрации США возобновить после почти двадцатилетней паузы смертную казнь на федеральном уровне восемь заключенных, приговоренных к смерти, были казнены, а еще шесть должны быть казнены в декабре и январе. ЕС напоминает о своем решительном и недвусмысленном неприятии смертной казни.