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20:35, 21 ноября 2020

В жилом доме в городе Курчатов Курской области рухнул грузовой лифт с пожилой женщиной

Как сообщается на странице «Курчатов ТВ» во «Вконтакте», в здании застрял лифт с семьей: двумя взрослыми и тремя детьми. Из кабины пассажиры выбирались с помощью специалиста. Дети и молодая женщина успели эвакуироваться. Когда из лифта достали детскую коляску и собрались вытаскивать пенсионерку, он сорвался вниз. Скорая помощь прибыла через 40 минут после вызова. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.



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