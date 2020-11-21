В жилом доме в городе Курчатов Курской области рухнул грузовой лифт с пожилой женщиной

Как сообщается на странице «Курчатов ТВ» во «Вконтакте», в здании застрял лифт с семьей: двумя взрослыми и тремя детьми. Из кабины пассажиры выбирались с помощью специалиста. Дети и молодая женщина успели эвакуироваться. Когда из лифта достали детскую коляску и собрались вытаскивать пенсионерку, он сорвался вниз. Скорая помощь прибыла через 40 минут после вызова. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.
2020-11-21T20:35:15+03:00
2020-11-21T20:35:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745732-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:35, 21 ноября 2020
Загрузка комментариев...