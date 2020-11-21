Большинство россиян (45%), опрошенных ФОМ считают плохой экономическую ситуацию в стране. Хорошей ее назвали только 5% респондентов. По сравнению с ноябрем 2019 года количество россиян, недовольных положением в экономике, увеличилось на 11 процентных пунктов. Число тех, кто считает экономическую ситуацию хорошей, уменьшилось на 2 процентных пункта. Чаще всего экономическую ситуацию в России критикуют люди от 18 до 30 лет.