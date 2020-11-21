В Москве 17-летний подросток убил свою 14-летнюю знакомую после чего покончил жизнь самоубийством

Тело девушки с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в пятницу в одной из квартир дома на Можайском шоссе. Как сообщила агентству «Москва» представитель столичного управления СК Юлия Иванова, Возбуждено уголовное дело. По данным телеграм-канала Mash, В день убийства девушка позвала друга в свою квартиру, где между ними, по не известной причине, произошел конфликт. По сведениям Mash, сначала было найдено тело юноши и лишь спустя несколько часов в квартире обнаружили убитую девушку.