Суд во Владимирской области арестовал на полтора месяца подозреваемого в похищении первоклассника. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, об аресте ходатайствовало следствие. 26-летний местный житель, по версии следствия, похитил 7-летнего мальчика 28 сентября и все это время удерживал его в своем доме. Задержали злоумышленника в минувшую пятницу.
2020-11-21T20:07:37+03:00
2020-11-21T20:07:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:07, 21 ноября 2020
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