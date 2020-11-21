Суд во Владимирской области арестовал на полтора месяца подозреваемого в похищении первоклассника. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, об аресте ходатайствовало следствие. 26-летний местный житель, по версии следствия, похитил 7-летнего мальчика 28 сентября и все это время удерживал его в своем доме. Задержали злоумышленника в минувшую пятницу.