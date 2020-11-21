Председатель Еврокомиссии призвала страны G20 к увеличению финансовой поддержки по борьбе с пандемией

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны «двадцатки» к увеличению финансовой поддержки глобальной инициативы по борьбе с пандемией COVID-19. Она подчеркнула, что до конца года для соответствующей координационной платформы необходимо выделить еще 4,5 млрд долларов. Речь идет о возможности проведения тестов на коронавирус, лечения и вакцинации по всему миру.

Владимир Путин на саммите «двадцатки» призвал отказаться от протекционизма и политики односторонних санкций. По его словам, сегодня в мире наблюдается экономический кризис, которого современный мир не знал со времен Великой депрессии. Как подчеркнул Путин, ситуацию спровоцировали пандемия коронавируса, глобальный карантин и замораживание экономической активности.