Европейское агентство по авиационной безопасности сертифицирует лайнер «Боинг-737 макс» в январе следующего года. Об этом Reuters сообщил исполнительный директор организации Патрик Кай. В среду глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее возобновления полетов лайнера, который не эксплуатируется после двух авиакатастроф.
2020-11-21T19:36:35+03:00
2020-11-21T19:36:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 21 ноября 2020
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