Европейское агентство по авиационной безопасности сертифицирует лайнер «Боинг-737 макс» в январе следующего года. Об этом Reuters сообщил исполнительный директор организации Патрик Кай. В среду глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее возобновления полетов лайнера, который не эксплуатируется после двух авиакатастроф.