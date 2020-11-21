Более 1,1 тыс. беженцев за минувшие сутки, по данным МО РФ, вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Более 1,1 тыс. беженцев за минувшие сутки, по данным Минобороны РФ, вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. В российском военном ведомстве утверждают, что с 14 ноября в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев вернулись более 7 тыс. жителей.