Более 1,1 тыс. беженцев за минувшие сутки, по данным МО РФ, вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

Более 1,1 тыс. беженцев за минувшие сутки, по данным Минобороны РФ, вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. В российском военном ведомстве утверждают, что с 14 ноября в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев вернулись более 7 тыс. жителей.
2020-11-21T19:36:10+03:00
2020-11-21T19:36:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 21 ноября 2020
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