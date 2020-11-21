Около 40% российских кафе и ресторанов в этом году сменили собственников. Как рассказал ТАСС президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, это связано с экономическими трудностями, вызванными пандемией коронавируса. В первую очередь, по его словам, сложности коснулись тех рестораторов, которые арендуют помещения и работают в крупных городах.
2020-11-21T19:35:24+03:00
2020-11-21T19:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 21 ноября 2020
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