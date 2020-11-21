Турция намерена сделать доступной всему миру собственную вакцину от коронавируса, которую республика разрабатывает

Турция намерена сделать доступной всему миру собственную вакцину от коронавируса, которую республика сейчас разрабатывает. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20, который проходит в режиме видеоконференции. По мнению Эрдогана, мир и особенно развитые страны плохо прошли испытание на солидарность и взаимопомощь во время пандемии.