Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам. Об этом на саммите G20 сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, эффективные и безопасные вакцины должны быть общественным достоянием, доступным для всех.
Как отметил Путин, «масштаб пандемии обязывает задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки.
Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам
Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам. Об этом на саммите G20 сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, эффективные и безопасные вакцины должны быть общественным достоянием, доступным для всех.