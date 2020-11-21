Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам. Об этом на саммите G20 сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, эффективные и безопасные вакцины должны быть общественным достоянием, доступным для всех.

Как отметил Путин, «масштаб пандемии обязывает задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки.