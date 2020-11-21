Китай предложил создать единый международный механизм сертификатов здоровья с признанием в разных странах

Китай на фоне пандемии предложил создать единый международный механизм сертификатов здоровья со взаимным признанием в разных странах. С инициативой выступил на форуме G20 председатель КНР Си Цзинпинь. Как передает Xinhua, по замыслу Си Цзинпиня, механизм должен быть основан на результатах теста на нуклеиновую кислоту и использовать общепринятые QR-коды.
2020-11-21T19:33:26+03:00
2020-11-21T19:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 21 ноября 2020
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