Китай предложил создать единый международный механизм сертификатов здоровья с признанием в разных странах

Китай на фоне пандемии предложил создать единый международный механизм сертификатов здоровья со взаимным признанием в разных странах. С инициативой выступил на форуме G20 председатель КНР Си Цзинпинь. Как передает Xinhua, по замыслу Си Цзинпиня, механизм должен быть основан на результатах теста на нуклеиновую кислоту и использовать общепринятые QR-коды.