Питерский «Зенит» потерял очки в Грозном, а «Краснодар» выиграл после пяти матчей без побед.

«Зенит» не может победить в Грозном уже пять лет. Не удалось это сделать и сейчас, причем матч вышел вполне драматичным, хотя быстрый гол гостей располагал к спокойствию. Далер Кузяев пробил точно. Впрочем лучший игрок Ахмата Бернард Бериша вскоре головой внес мяч в ворота. Тем не менее, на перерыв питерский клуб ушел, ведя в счете. Деян Ловрен замкнул верховую передачу. После перерыва Бериша отличился во второй раз, реализовав пенальти, причем пробил он издевательски спокойно, по центру ворот. «Зенит» доигрывал в меньшинстве после удаления Ракицкого. Ничья 2-2. «Краснодар» играл против Тамбова и шансы наконец-то победить были высоки. Руководство задолжало игрокам, и они были готовы даже бойкотировать игру, но все же вышли на поле и выглядели достойно, хотя и уступили 0-1. Единственный гол забил Тони Вильена.

Несколько мину начались еще два матча. «Спартак» и «Динамо» играют на стадионе Открытие, а «Локомотив» и «Арсенал» – в Черкизове.