Следствие просит арестовать подозреваемого в краже ребёнка жителя Владимирской области

Его задержали в пятницу.

СК ходатайствует о помещении под стражу 26-летнего психически нездорового мужчины, который, по версии следователей, удерживал у себя дома в деревне неподалёку от Владимира семилетнего мальчика. Как сообщает «Интерфакс», заседание по этому вопросу пройдет сегодня и оно будет закрытым.

Родители первоклассника сообщили в полицию о пропаже сына еще 28-ого сентября. Как объявили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», мальчика почти два месяца искали три тысячи человек. В итоге нашли его примерно в 25 километрах от дома. Выяснилось, что по пути с уроков, когда он выходил из автобуса, неизвестный насильно посадил его в машину, привез к себе домой. На видео с задержания, опубликованного Следственным комитетом, подозреваемый говорит, что ребёнок всё это время жил у него в подвале и играл в видеоигры на компьютере.

Ранее в МВД объявили, что найти преступника им удалось благодаря информации от Интерпола. Международное ведомство заметило на данные о похищенном школьнике в интернете и направило их в российскую полицию.

Мотивы похитителя до сих пор неизвестны. Тем не менее в МВД не исключали, что речь идёт о заранее спланированном преступлении.