Российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, заявил Владимир Путин

Российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны, в России разворачивается их производство, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия, по словам Путина, готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам.

Массовую вакцинацию от коронавируса в РФ планируют запустить в течение двух недель , сообщил «Интерфаксу» информированный источник.