Около сотни представителей украинских нацорганизаций собрались у больницы в Киеве, где проходит лечение Зеленский

Около сотни представителей украинских националистических организаций собрались у больницы «Феофания» в Киеве, где проходит лечение заразившийся коронавирусом президент Владимир Зеленский. Как передает ТАСС, они жгут файеры и дымовые шашки и скандируют лозунги с призывом к Зеленскому уйти в отставку. Правопорядок в районе клиники охраняют наряды полиции. Столкновений не зафиксировано.