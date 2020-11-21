Около сотни представителей украинских нацорганизаций собрались у больницы в Киеве, где проходит лечение Зеленский

Около сотни представителей украинских националистических организаций собрались у больницы «Феофания» в Киеве, где проходит лечение заразившийся коронавирусом президент Владимир Зеленский. Как передает ТАСС, они жгут файеры и дымовые шашки и скандируют лозунги с призывом к Зеленскому уйти в отставку. Правопорядок в районе клиники охраняют наряды полиции. Столкновений не зафиксировано.
2020-11-21T18:34:20+03:00
2020-11-21T18:34:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 21 ноября 2020
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