Количество случаев заражения коронавирусом в США в сутки достигло максимально высокого показателя — свыше 195 тысяч. Об этом

свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В целом в США, по информации университета, зарегистрировано почти 12 млн случаев заражения, умерли около 254, 5 тыс пациентов.