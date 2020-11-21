В России за последние сутки, по данным Оперативного штаба, выявили более 24 800 заболевших коронавирусной инфекцией. Это новый максимум заболевших с начала распространения COVID-19 в стране. Всего с начала пандемии в стране было выявлено более 2 млн зараженных.
2020-11-21T18:33:00+03:00
2020-11-21T18:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 21 ноября 2020
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