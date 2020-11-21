Крупный очаг коронавируса выявлен в Пермском крае. Заразились свыше 20 пациентов Рудничного дома-интерната для детей-инвалидов в Кизеле. Как сообщается на сайте регионального Минздрава, обследованы все пациенты интерната. Контактными признаны 53 ребенка, у 22 мазок на COVID-19 оказался положительным. Все заболевшие выведены в отдельный блок. Организована «красная зона». В самом учреждении проводится санобработка.
2020-11-21T18:32:26+03:00
2020-11-21T18:32:26+03:00
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18:32, 21 ноября 2020
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