Крупный очаг коронавируса выявлен в Пермском крае. Заразились свыше 20 пациентов Рудничного дома-интерната для детей-инвалидов в Кизеле. Как сообщается на сайте регионального Минздрава, обследованы все пациенты интерната. Контактными признаны 53 ребенка, у 22 мазок на COVID-19 оказался положительным. Все заболевшие выведены в отдельный блок. Организована «красная зона». В самом учреждении проводится санобработка.