Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в похищении первоклассника во Владимирской области. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, рассмотрение ходатайства состоится уже сегодня. Заседание будет закрытым. Ранее сообщалось, что 28 сентября семилетний мальчик был похищен 26-летним местным жителем и почти два месяца провел в подвале его дома. Освободить ребенка правоохранителям удалось два дня назад.