Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в похищении первоклассника во Владимирской области. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, рассмотрение ходатайства состоится уже сегодня. Заседание будет закрытым. Ранее сообщалось, что 28 сентября семилетний мальчик был похищен 26-летним местным жителем и почти два месяца провел в подвале его дома. Освободить ребенка правоохранителям удалось два дня назад.
2020-11-21T18:31:09+03:00
2020-11-21T18:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 21 ноября 2020
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