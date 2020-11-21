Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заразилась коронавирусом.

Несколько дней назад Медведева почувствовала симптомы COVID-19, однако из трех тестов только один показал наличие коронавирусной инфекции, а недомогание не уходило. Повторные исследования подтвердили – спортсменка больна. Об этом написал телеграм-канал Mash, однако пока ни сама спортсменка, ни ее представители об этом не говорят.

Перед началом сезона Евгения вернулась в группу тренера Этери Тутберизде, под руководством которой она и выиграла все свои титулы, однако пока ей выступить не удалось. В октябре Евгения легла в больницу для лечения хронической травмы спины, а теперь на лед мешает выйти инфекция. Кстати, пневмонией заболела и другая воспитанница Тутберизде – Анна Щербакова, правда в ее случае COVID-19 в анализах не нашли.

В результате сложилась уникальная для современного женского одиночного катания ситуация: на этапе Гран-При Кубок России не выступает ни одна фигуристка знаменитого тренера.



Евгения Медведева находятся на карантине. Что же касается других спортсменов из группы Тутберидзе, то они выступают на Кубке России.