Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым в эти минуты проводит встречу с Ильхамом Алиевым

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в эти минуты проводит встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. За несколько часов до этого члены правительства вели переговоры с руководством Армении.

Лавров вместе с несколькими вице-премьерами и главами ведомств намеревались обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе после подписания трехсторонних договоренностей об урегулировании между Москвой, Баку и Ереваном. По итогам разговора с армянским президентом Арменом Саркисяном и премьер-министром Николом Пашиняном, глава российского МИДа отмечал, что Ереван привержен соблюдению соглашения, а также поддержал деятельность миротворцев в зоне конфликта.

В свою очередь, Пашинян говорил не только о миротворческой миссии и, в частности, о важности, по его словам, возвращения беженцев в Карабах. По словам премьера, Россия поддерживала Армению и во время конфликта с Азербайджаном, и во время эпидемии коронавируса. Поэтому, считает политик, Еревану необходимо развивать сотрудничество с Москвой. Сам Лавров подчеркнул, что подвергать сомнению трехстороннее соглашение по Карабаху недопустимо.

По прибытии из Еревана в Баку российская делегация начала переговоры уже с азербайджанским президентом. Алиев выражал уверенность, что в карабахском конфликте поставлена точка, а позиции России и Азербайджана по урегулированию совпадают. Вместе с тем он не обошелся и без обвинений в адрес Армении. По утверждениям Алиева, есть подтверждения того, что на стороне Еревана воевали наемники из Франции и США. Ранее в самом Баку отвергали схожие обвинения со стороны Армении. Пока их, впрочем, ни в Москве, ни в Ереване не комментировали.

Договоренности по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе предусматривают, помимо прочего, возвращение Азербайджану нескольких районов, ранее занятых армянскими силами. В Армении соглашение привело к началу протестов с требованием отставки Пашиняна.