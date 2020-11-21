Король Саудовской Аравии призвал страны мира подготовить свои экономики к возможным пандемиям в будущем. С таким заявлением Сальман Аль Сауд выступил, открывая саммит G20 в режиме видеоконференции. По его словам, пандемия принесла миру большие экономические и социальные потери, и необходимо приложить максимум усилий для преодоления кризиса через международное сотрудничество. Монарх убежден, что уже сейчас надо закладывать основы для стабильного роста экономик. Он также подчеркнул, что G20 должна обеспечить доступ к вакцине против COVID-19 для всех народов.

Путин, выступая на G20, заявил, что пандемия запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времен Великой депрессии. Президент России сказал о готовности предоставить нуждающимся странам разработанные российскими учеными вакцины.