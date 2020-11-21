В Красноярском крае нескольких школьников обвинили в создании террористического сообщества

По данным интернет-издания Baza, в органах считают, что они хотели устроить взрыв в здании ФСБ.

Два четырнадцатилетних подростка из города Канска содержатся в СИЗО из-за того, что сотрудники ФСБ подозревают их в намерении взорвать здание спецслужбы. В силовых органах сделали такой вывод, изучив переписку молодых людей в социальных сетях. Как уточняет интернет-издание Baza, там дети писали, что хотят воссоздать в видеоигре Minecraft здание Федеральной Службы Безопасности и устроить там взрыв.

Подростки привлекли внимание органов несколько месяцев назад, когда они расклеивали в Канске листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на офис «Единой России». Пока что ни в ФСБ, ни в других органах эту информацию еще не подтвердили. Тем не менее мать одного из несовершеннолетних Анна Уварова сказала «Базе», что её ребёнок содержится под стражей уже шестой месяц.

Информацию об этом деле подтвердило и красноярское интернет-издание ngs24.ru. При этом его источники в правоохранительных органах подчеркнули, что подростки хотели взорвать настоящее здание ФСБ, а не его виртуальную копию. Собеседники сайта рассказали, что у несовершеннолетних при обыске нашли взрывное устройство.

На сегодняшний день известно о двух резонансных делах о создании экстремистских сообществ – «Сети» и «Нового величия» — они оба запрещены в России. В обоих случаях уголовные дела закончились большими сроками для участников этих групп.

Участившиеся в последнее время аресты школьников вызывают серьезные опасения. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитница, координатор объединения Матери против политических репрессий Александра Крыленкова. «В последнее время участились аресты детей, школьников, несовершеннолетних. Когда детские игры воспринимаются как террористическая угроза безопасности, это может говорить или о том, что силовые структуры настолько слетели с катушек, что арестовывают всех подряд, или о том, что ситуация в стране уже такова, что даже дети создают террористические организации. И то, и другое очень страшная реальность. В Красноярске арестованы дети за то, что они расклеивали в защиту Азата Мифтахова и в компьютерной игре Minecraft создали здание ФСБ и в этой же игре его взорвали», сказала она.

Крыленкова напомнила, что летом этого года в Красноярске задержали девятерых школьников за подписку на группу в интернете, посвященную стрельбе в американской школе «Колумбайн». Подростков отправили на принудительное обследование в психоневрологический диспансер. По версии силовиков, дети состояли в закрытой группе и готовились к «активным действиям».

Расклеивание листовок в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова и планы по взрыву ФСБ в компьютерной игре Minecraft не могут быть поводом для уголовного преследования. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Азата Мифтахова Светлана Сидоркина. «Подобные вещи не должны быть поводом для уголовного преследования, тем более несовершеннолетних. У нас законом не запрещено высказывание своей точки зрения по любому из вопросов, которые являются предметом публичной огласки. Подобного рода обвинения основаны не на законе, а на каких-то домыслах правоохранительных органов, такие уголовные дела создаются искусственно», — сказала она. По мнению Сидоркиной, правоохранительные органы «еще и еще раз нагнетают обстановку, создавая видимость деятельности» вместо того, чтобы бороться с реальными преступниками.