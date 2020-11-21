Лавров рассчитывает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ подключатся к решению гуманитарных задач в Карабахе

Сергей Лавров рассчитывает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ подключатся к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе на основе мирного соглашения от 9 ноября. Глава МИД РФ отметил необходимость привлечь международные организации для решения гуманитарных проблем НКР.