Азербайджан приветствует развертывание миротворческой миссии России в Карабахе. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам Алиева, такая миссия послужит важным фактором стабилизации ситуации.