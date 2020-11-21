Азербайджан приветствует развертывание миротворческой миссии России в Карабахе. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам Алиева, такая миссия послужит важным фактором стабилизации ситуации.
2020-11-21T17:35:23+03:00
2020-11-21T17:35:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 21 ноября 2020
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