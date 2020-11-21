Владимир Путин назвал главным риском пандемии COVID-19 застойную массовую безработицу с последующим ростом бедности. Выступая на онлайн-форуме G20, президент России подчеркнул, что вакцины должны быть всеобщим достоянием и Россия готова предоставить свои препараты нуждающимся странам.
2020-11-21T17:32:26+03:00
2020-11-21T17:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 21 ноября 2020
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