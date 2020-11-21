Z Архив новостей новости
5 10 6 689
17:05, 21 ноября 2020

Россияне хотят увидеть в новогоднюю ночь Аллу Пугачеву и Николая Баскова, но смотреть телевизор будут далеко не все

Приоритеты аудитории за годы не изменились. Первая пятерка выглядит стабильно. К Пугачевой и Баскову традиционно присоединились Филипп Киркоров и Светлана Лобода. Певица Зиверт, пожалуй, редкое исключение в этом списке. Телевизор будет включен менее, чем у половины опрошенных порталом суперджоб. Пристально новогодние шоу собираются смотреть всего 12 процентов россиян, а в трети квартир праздничные передачи выполнят роль фона. Опрос выявил интересную тенденцию. Чем старше человек, тем меньше он заинтересован в телевидении.

Что же до персоналий, то среди самых востребованных не оказалось Валерия Меладзе, который предлагал артистам бойкотировать новогодние огоньки, поскольку государство не дает им работать, вводя разнообразные ограничения. Впрочем, россияне все равно любят строптивого певца. В десятку кумиров он все-таки попал.

Кроме Меладзе, во второй пятерке предпочтений Макс Барский, Сергей Лазарев, Егор Крид и Дмитрий Нагиев.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 227 6 5617 20.11
Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 265 6 15119 20.11
8читать ;смотреть
Голосование
5 196 6 17410 17.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выбор есть всегда Тесный союз с ЕС, тем более — румынизация страны, приведёт к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении…

5 319 6 28388 16.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Game Over: выборы Трамп не признает никогда, но уйдет. А последствия останутся Переворот в политической системе и в обществе, тем не менее, уже произошел. Трамп уже сломал институт передачи власти, отказываясь начинать транзит. Он сломал институт доверия к выборам…

5 225 6 35724 17.11
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но мы не стали останавливать программу комплексной реконструкции московских поликлиник…

5 54 6 9742 20.11
Интервью Разбор полета

Мария Бутина гость: Мария Бутина член Общественной палаты РФ, экс-заключенная по обвинению в работе иностранным агентом в США, автор книги «Тюремный дневник».

Я человек наивный, а на тот момент была зомбирована американской пропагандой: в стране, где правит закон, свобода слова — ничего со мной произойти не может. Я в это верила до тех пор, пока меня не заперли в обезьяннике…

5 86 6 15722 16.11
#слушать 51:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Быков: Всех конкурентоспособных объявили русофобами У нас сейчас появилась интересная прослойка людей – не хотят жить хорошо, сами ничего не делают, ничего не могут. Они умеют только мешать другим, они говорят: «Вот, русофобы! Как можно этому русофобу позволять…?», — далее по списку…

5 138 6 26909 08:39
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Предпоследний конфликт Какой окажется судьба Карабаха дальше, понять сложно, но очевидно, что окончательного решения ни в одну сторону без учета мнения и позиции России не произойдет…

5 27 6 5509 16.11
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

«Где можно в обычной жизни увидеть (потрогать) вашу продукцию?» Будете проезжать по мосту через канал им. Москвы, знайте, это тоже мы)...

5 98 6 20603 19.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента…

5 88 6 18270 19.11
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Пакт Путина-Эрдогана Произошедшее в Карабахе – это торжество насилия в политике. Это никогда и никому не принесет мир. В том числе Турции. В том числе России…

5 61 6 14906 14.11
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Во всем мире политическая деятельность — вещь совершенно определенная. Это когда человек добивается власти. Вот, собственно, и все. В России это совершенно не так…

5 74 6 16443 20.11
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Карина Орлова журналист

Оспаривание Трампом результатов выборов пока только подтверждает их честность Люди из окружения Трампа, которых он набирал исключительно по принципу лояльности, сыграли с ним злую шутку. Боясь раздосадовать босса, они его не разубедили в том, чтобы не начинать…

5 103 6 23331 19.11
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

3351374

5 28 6 6543 12:07
#слушать 01:28:41 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Услышьте, что вам говорит Путин Россия нейтральная страна, которая пользуется доверием и Армении и Азербайджана и помогает обеим странам. А Турция хочет представить, что в Карабахе как в Сирии, — Турция на стороне Азербайджана, а Россия на стороне Армении…

5 57 6 13375 18.11

Популярное за неделю

Новости

Reuters: Трамп и его команда готовят новый план по удержанию власти Сразу три источника агентства говорят, что штаб нынешнего главы Белого дома возлагает надежды на законодательные органы в штатах, которые контролируются республиканцами…

5 23 6 9252
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кремль думал, что будет вечно разводить азербайджанцев и армян, продавать оружие обеим сторонам и держать их в зависимости. А оказалось, что пахан в регионе не только Кремль, что есть пахан и покруче — Эрдоган…

5 105 6 106275 14.11
#слушать 50:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 196 6 17410 17.11
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин признал тяжелое поражение (десять поражений) Почему Путин бросился на защиту нелюбимого им Пашиняна? Причиной тому стало почти мгновенное превращение Пашиняна из путинского противника в его вынужденного союзника…

5 201 6 266943 18.11
Блоги

Вася Обломов музыкант

+ Вся правда об отравлении Навального Вся правда об отравлении Навального Великодушный президент России лично дал разрешение на вывоз тела. А в немецкой клинике Алексея Навального отравили запрещенным ядом…

5 139 6 147676 16.11
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8860076
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4707724

Сегодня в эфире