Россияне хотят увидеть в новогоднюю ночь Аллу Пугачеву и Николая Баскова, но смотреть телевизор будут далеко не все

Приоритеты аудитории за годы не изменились. Первая пятерка выглядит стабильно. К Пугачевой и Баскову традиционно присоединились Филипп Киркоров и Светлана Лобода. Певица Зиверт, пожалуй, редкое исключение в этом списке. Телевизор будет включен менее, чем у половины опрошенных порталом суперджоб. Пристально новогодние шоу собираются смотреть всего 12 процентов россиян, а в трети квартир праздничные передачи выполнят роль фона. Опрос выявил интересную тенденцию. Чем старше человек, тем меньше он заинтересован в телевидении.

Что же до персоналий, то среди самых востребованных не оказалось Валерия Меладзе, который предлагал артистам бойкотировать новогодние огоньки, поскольку государство не дает им работать, вводя разнообразные ограничения. Впрочем, россияне все равно любят строптивого певца. В десятку кумиров он все-таки попал.

Кроме Меладзе, во второй пятерке предпочтений Макс Барский, Сергей Лазарев, Егор Крид и Дмитрий Нагиев.