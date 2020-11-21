Сегодня российская делегация в Баку встречается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Этому предшествовали переговоры членов правительства в Ереване с лидерами Армении.

Обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха отправились глава российского МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, также несколько вице-премьеров и глав различных ведомств. Один из главных вопросов – соблюдение договоренностей о прекращении огня, заключенных в начале ноября, а также размещение российской миротворческой миссии.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев, как передает агентство РИА «Новости», уже выразил уверенность, что соглашение между Москвой, Ереваном и Баку ставит точку в конфликте вокруг Карабаха. Вместе с тем он заявил о наличии фото— и видеодоказательств, которые, как сообщается, подтверждают участие в боевых действиях на стороне Армении наемников из Франции и США. Ранее в Баку отвергали аналогичные обвинения со стороны Еревана.

Лавров заявления Алиева пока не комментировал, вместе с тем несколько часов назад он провел переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьер-министром страны Николом Пашиняном. По словам главы российского МИДа, Ереван выразил приверженность договоренностям по Карабаху. Попытки поставить их под сомнение Лавров назвал неприемлемыми.

Договоренности по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе предусматривают, помимо прочего, возвращение Азербайджану нескольких районов, ранее занятых армянскими силами. В Армении соглашение привело к началу протестов с требованием отставки Пашиняна.