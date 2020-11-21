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Эксклюзив Эха 16:38, 21 ноября 2020

Сергей Удальцов: Более двух тысяч москвичей собрались на сход против дистанционного обучения старшеклассников

Более двух тысяч московских родителей собрались на сход против дистанционного обучения старшеклассников. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. «В Москве возле метро Ленинский проспект проходит массовая встреча московских родителей с депутатами Государственной думы. Собралось очень много граждан, более двух тысяч человек. Людей вывело на улицу масштабное применение дистанционного обучения. Люди понимают, что сложная эпидемиологическая обстановка, но они считают, что нет четких исследований, что держание на дистанционном обучении старшеклассников снижает заболеваемость коронавирусом. Издержки при этом очень велики – портится здоровье школьников, ухудшается качество обучения, дисциплина падает, расходы родителей растут», — сказал он.
Удальцов добавил, что граждане требует предоставить прозрачную статистику, как дистанционное обучение старшеклассников влияет на коронавирус.

«Родители требуют прекратить искусственное затягивание дистанционного обучения, ни в коем случае его не приравнивать на законодательном уровне к очной форме образования. Также жители требуют еще раз выплатить перед Новым годом всем семьям с детьми до 18 лет пособие по 25 тысяч», — заключил Удальцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для московских школьников с 6 по 11 классы до 6 декабря. В своем блоге мэр написал, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса: «Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников». По данным Собянина, заболеваемость в основной группе риска среди москвичей старше 65 лет стабилизировалась и сейчас фиксируются 5-6 тысяч случаев в неделю.



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