На Украине сегодня проходят мемориальные мероприятия Дня Свободы и Достоинства

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к народу по случаю очередной годовщины начала второго Майдана напомнил, что за последние годы у граждан страны появились общие ценности.

«Каждый гражданин знает: фраза «От меня ничего не зависит» — это миф. Вместе мы можем все. Теперь у каждой власти в Украине есть минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа. Потому что мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость — даже ценой собственной жизни. Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины. Свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, которые в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью», — подчеркнуто в обращении.

Семь лет назад в Киеве в этот день начали устанавливать палатки и проводить массовые акции в знак несогласия с решением правительства о приостановке процесса евроинтеграции Украины.