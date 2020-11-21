Падение ВВП России в октябре ускорилось до 4,7% в годовом выражении. Об этом сообщается в «Картине деловой активности», опубликованной Минэкономразвития. Снижение ВВП по итогам десяти месяцев текущего года оценивается на уровне — 3,6% в годовом выражении.
2020-11-21T16:36:07+03:00
2020-11-21T16:36:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745618-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:36, 21 ноября 2020
Загрузка комментариев...