Падение ВВП России в октябре ускорилось до 4,7% в годовом выражении. Об этом сообщается в «Картине деловой активности», опубликованной Минэкономразвития. Снижение ВВП по итогам десяти месяцев текущего года оценивается на уровне — 3,6% в годовом выражении.