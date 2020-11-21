РПЦ выступила за отказ от привлечения срочников на службу в ВС России. В федеральном телеэфире глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выразил надежду, что обязательная воинская повинность рано или поздно уйдет в прошлое, и чем скорее это произойдет, тем, на его взгляд, будет лучше для боеспособности армии.

По его мнению, современная армия должна состоять из контрактников — людей, которые пришли в армию по призванию и получают за службу вознаграждение. При этом Иларион напомнил недавний инцидент в Воронеже, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев.