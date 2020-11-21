Россия внесла в «черный список» 25 официальных представителей Лондона. Таким образом, как сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова, Москва ответила на британские ограничения, связанные с гибелью в СИЗО аудитора Сергея Магнитского.
2020-11-21T16:33:46+03:00
2020-11-21T16:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 21 ноября 2020
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