Памятные мероприятия по случаю 7-летней годовщины Евромайдана проходят сегодня на Украине. Сразу несколько акций запланированы в Киеве. Их участники вспоминают погибших в результате столкновений в центре украинской столицы. Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к народу по случаю очередной годовщины начала второго Майдана напомнил, что за последние годы у граждан страны появились общие ценности