Памятные мероприятия по случаю 7-летней годовщины Евромайдана проходят сегодня на Украине. Сразу несколько акций запланированы в Киеве. Их участники вспоминают погибших в результате столкновений в центре украинской столицы. Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к народу по случаю очередной годовщины начала второго Майдана напомнил, что за последние годы у граждан страны появились общие ценности
2020-11-21T16:05:46+03:00
2020-11-21T16:05:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 21 ноября 2020
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