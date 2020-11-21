Владимир Путин продлил действия контрсанкций против западных стран до конца будущего года

Хамона и пармезана придется ждать еще минимум год. Ограничительные меры на импорт продовольствия из западных стран начали действовать с момента подписания указа. Шесть лет эмбарго выявили как негативные, так и позитивные моменты. За это время было уничтожено около 40 тысяч тонн продуктов, Кроме того выросли цены на отечественную еду. Каждый россиянин переплачивает за год около 3 тысяч рублей. Однако по отдельным позициям, как то свинина, птица и помидоры цены после некоторого роста напротив упали ниже уровня 2013 года. Агропромышленный комплекс получил серьезный импульс к развитию. В 2020 году экспортная выручка превзошла 24 миллиарда долларов. На треть снизился продовольственный импорт. В Россию стали ввозить в десять раз меньше свинины и в два с половиной раз меньше говядины.

По прогнозам экспертов, по итогам этого года экспорт российского продовольствия впервые превысит импорт.