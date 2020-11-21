Россия вводит запрет на въезд для 25 граждан Великобритании

Это станет ответом на санкции Соединенного королевства по «делу Магнитского». Москва, как сказали в российском МИДе, не раз давала исчерпывающие комментарии и разъяснения по всем вопросам, которые связаны со смертью юриста фонда Hermatage Capital. Минувшим летом Лондон объявил о введении персональных санкций против 25 россиян, которых британские власти считают причастными к нарушению прав человека. В него попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, судьи, следователи, сотрудники МВД.