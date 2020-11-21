СК задержал петербуржца, который выбросил из окна третьего этажа подростка, а потом выпрыгнул сам

Следственный комитет задержал петербуржца, который выбросил из окна третьего этажа подростка, а потом выпрыгнул сам. Мальчик страдает аутизмом, сейчас он находится в больнице.

Мужчина выбросил инвалида-подростка из окна дома на улице Дыбенко в Невском районе Петербурга накануне вечером. Перед выходными мать забрала ребёнка домой из коррекционного интерната. Мальчик учится в седьмом классе специальной школы, потому что страдает аутизмом. Женщина рассказала полиции, что её гражданский муж безо всякой причины стал выбрасывать вещи через балконную дверь квартиры на третьем этаже. По информации 78-го телеканала, мать вышла на улицу, чтобы их собрать, и увидела, что на земле лежат её сын и гражданский муж. По словам прохожих, мужчина перекинул ребёнка через перила балкона и отпустил, а затем прыгнул сам. Портал «Фонтанка.ру» уточняет, что у мальчика сломаны кости таза и позвоночник. Мужчину с переломами также доставили в больницу.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о покушении на убийство.