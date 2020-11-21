Русская православная церковь поддержала полный переход армии на контрактную основу

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион уверен, что от того, как скоро призыв срочников на службу уйдет в прошлое, зависит боеспособность российской армии. По его мнению, современная армия должна состоять из людей, которые пришли в армию по призванию и которые за военную службу получают вознаграждение. Случайные люди, добавил Иларион, в армии очень опасны, они не будут выполнять те задачи, которые стоят перед современными вооруженными силами. Таким образом он прокомментировал недавний инцидент в Воронеже, где срочник открыл огонь по сослуживцам.