Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская будет добиваться признания силовых структур республики террористическими организациями. На встрече с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком она сказала, что запускает такой процесс в отношении белорусского ОМОНа и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В свою очередь глава МИД, по словам представителей экс-кандидата в президенты Белоруссии, пообещал помочь в этой процедуре.