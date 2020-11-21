Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская будет добиваться признания силовых структур республики террористическими организациями. На встрече с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком она сказала, что запускает такой процесс в отношении белорусского ОМОНа и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В свою очередь глава МИД, по словам представителей экс-кандидата в президенты Белоруссии, пообещал помочь в этой процедуре.
2020-11-21T15:33:17+03:00
2020-11-21T15:33:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745600-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 21 ноября 2020
Загрузка комментариев...