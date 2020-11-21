Почти половина россиян негативно оценивают нынешнюю экономическую ситуацию в стране

Об этом говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение». Только 5% россиян считают ее хорошей, говорят социологи. Чаще всего негативную оценку дают молодые люди с высшим образованием и плохим материальным положением, говорится в исследовании. По данным ФОМ, в дальнейшее улучшение экономической ситуации в стране готов поверить только каждый седьмой россиянин.
2020-11-21T15:32:55+03:00
2020-11-21T15:32:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745598-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 21 ноября 2020
Загрузка комментариев...