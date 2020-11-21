Почти половина россиян негативно оценивают нынешнюю экономическую ситуацию в стране

Об этом говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение». Только 5% россиян считают ее хорошей, говорят социологи. Чаще всего негативную оценку дают молодые люди с высшим образованием и плохим материальным положением, говорится в исследовании. По данным ФОМ, в дальнейшее улучшение экономической ситуации в стране готов поверить только каждый седьмой россиянин.