Каждый седьмой американец сталкивался за последний год с воровством предназначенных им доставок. Это показал опрос на сайте рекомендаций Finder.com, в котором приняли участие почти 2 тысячи человек. Таким образом, как пишет «Коммерсантъ», в целом жители США недосчитались за этот год товаров на более чем на $5 млрд. Большинство сталкивались с кражей доставки один или два раза, однако чуть больше 5% признались, что посылки у них воровали более пяти раз.