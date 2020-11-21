Каждый седьмой американец сталкивался за последний год с воровством предназначенных им доставок. Это показал опрос на сайте рекомендаций Finder.com, в котором приняли участие почти 2 тысячи человек. Таким образом, как пишет «Коммерсантъ», в целом жители США недосчитались за этот год товаров на более чем на $5 млрд. Большинство сталкивались с кражей доставки один или два раза, однако чуть больше 5% признались, что посылки у них воровали более пяти раз.
2020-11-21T15:32:02+03:00
2020-11-21T15:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 21 ноября 2020
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