США планируют депортировать в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря

Фридрих Карл Бергер признался, что охранял заключенных в Нижней Саксонии, пишет немецкий сайт DW. После войны он несколько десятилетий жил в Америке. По словам представителя иммиграционной службы Соединенных штатов, Бергер был «активным участником одной из самых темных глав в истории человечества». Американские власти подчеркнули, что не предоставляют защиту военным преступникам. Когда именно состоится высылка, пока неизвестно.