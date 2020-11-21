США планируют депортировать в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря

Фридрих Карл Бергер признался, что охранял заключенных в Нижней Саксонии, пишет немецкий сайт DW. После войны он несколько десятилетий жил в Америке. По словам представителя иммиграционной службы Соединенных штатов, Бергер был «активным участником одной из самых темных глав в истории человечества». Американские власти подчеркнули, что не предоставляют защиту военным преступникам. Когда именно состоится высылка, пока неизвестно.
2020-11-21T15:31:30+03:00
2020-11-21T15:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 21 ноября 2020
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