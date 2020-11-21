В Курске уволили начальника одного из отделов угрозыска за «пьяное» ДТП. Авария произошла накануне вечером. Столкнулись два легковых автомобиля и грузовая машина «Газель». Никто не пострадал. Виновник аварии, который оказался офицером управления МВД по области, как передает агентство «Интерфакс», по внешним признакам находился в состоянии опьянения. С сотрудниками экстренных служб вел себя агрессивно.
2020-11-21T15:30:57+03:00
2020-11-21T15:30:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 21 ноября 2020
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