Гольц: Выход США из Договора по открытому небу может привести к аналогичным действиям с российской стороны

Выход США из Договора по открытому небу может привести к аналогичным действиям с российской стороны. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«Договор об открытом небе является важной составляющей в общей системе контроля над вооружениями. Последствия (выхода США) будут скверные, потому что без участия Соединенных штатов этот договор теряет интерес для России. Я думаю, не за горами то время, когда Россия выйдет из этого договора и он договор станет достоянием истории», — сказал он.

А.Гольц добавил, что поведение России могло подтолкнуть администрацию президента Дональда Трампа к разрыву соглашения.

«Последовательный курс администрации Трампа уничтожать все договоры, которые хоть к чему-то обязывают Соединенные Штаты. Будем откровенны, до некоторой степени уничтожить конкретно договор об открытом небе поощрил тот факт, что российские самолеты начали вдруг летать над Белым домом, над площадкой для гольфа, где играл Трамп. Это лишь раззадорило Трампа», — отметил он.

О намерении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет странам-участницам совершать облеты территорий друг друга, президент США Дональд Трамп объявил в мае. По мнению американской стороны, дальнейшее исполнение условий соглашения не имеет смысла, поскольку Россия не исполняет своих обязательств. НАТО также поддержало эту позицию. Москва отрицает все обвинения в свой адрес.