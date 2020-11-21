Заключительный тур первого круга чемпионата России по футболу открывается 4 матчами

Центральный матч тура состоится на стадионе Открытие. Спартак принимает московское Динамо. Встречу решили посвятить дорогому для обеих команд человеку. На этой неделе 100 лет исполнилось бы Константину Бескову, который выступал за Динамо, но тренировал не только родной клуб. Он стал эпохой и в Спартаке 80-х годов. Кроме того, это будет противостояние двух немецких тренеров Доменико Тедеско и Сандро Шварца, который провел в Динамо три матча и все три выиграл. Ахмат в Грозном принимает Зенит. Пять лет питерский клуб теряет очки в чеченской столице. Есть такая вероятность и сейчас, поскольку после командировки в сборную играется тяжело, особенно после таких разгромов, как тот, что случился в Белграде. Локомотив в трех последних матчах очков не набрал и закончил серию со счетом 3-9. У сегодняшнего соперника путейцев тульского Арсенала новый тренер Дмитрий Парфенов. С Ростовом он очки набрал и постарается добиться продолжения.

В эти минуты начинается второй тайм в матче между Тамбовом и Краснодаром. После первого тайма Краснодар выигрывает 1-0