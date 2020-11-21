Z Архив новостей новости
5 0 6 0
15:07, 21 ноября 2020

Заключительный тур первого круга чемпионата России по футболу открывается 4 матчами

Центральный матч тура состоится на стадионе Открытие. Спартак принимает московское Динамо. Встречу решили посвятить дорогому для обеих команд человеку. На этой неделе 100 лет исполнилось бы Константину Бескову, который выступал за Динамо, но тренировал не только родной клуб. Он стал эпохой и в Спартаке 80-х годов. Кроме того, это будет противостояние двух немецких тренеров Доменико Тедеско и Сандро Шварца, который провел в Динамо три матча и все три выиграл. Ахмат в Грозном принимает Зенит. Пять лет питерский клуб теряет очки в чеченской столице. Есть такая вероятность и сейчас, поскольку после командировки в сборную играется тяжело, особенно после таких разгромов, как тот, что случился в Белграде. Локомотив в трех последних матчах очков не набрал и закончил серию со счетом 3-9. У сегодняшнего соперника путейцев тульского Арсенала новый тренер Дмитрий Парфенов. С Ростовом он очки набрал и постарается добиться продолжения.

В эти минуты начинается второй тайм в матче между Тамбовом и Краснодаром. После первого тайма Краснодар выигрывает 1-0



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 226 6 5521 20.11
Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 264 6 14832 20.11
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выбор есть всегда Тесный союз с ЕС, тем более — румынизация страны, приведёт к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении…

5 319 6 28324 16.11
Голосование
5 187 6 16960 17.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Game Over: выборы Трамп не признает никогда, но уйдет. А последствия останутся Переворот в политической системе и в обществе, тем не менее, уже произошел. Трамп уже сломал институт передачи власти, отказываясь начинать транзит. Он сломал институт доверия к выборам…

5 225 6 35682 17.11
Блоги

Дмитрий Быков: Всех конкурентоспособных объявили русофобами У нас сейчас появилась интересная прослойка людей – не хотят жить хорошо, сами ничего не делают, ничего не могут. Они умеют только мешать другим, они говорят: «Вот, русофобы! Как можно этому русофобу позволять…?», — далее по списку…

5 132 6 21980 08:39
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но мы не стали останавливать программу комплексной реконструкции московских поликлиник…

5 54 6 9456 20.11
Интервью Разбор полета

Мария Бутина гость: Мария Бутина член Общественной палаты РФ, экс-заключенная по обвинению в работе иностранным агентом в США, автор книги «Тюремный дневник».

Я человек наивный, а на тот момент была зомбирована американской пропагандой: в стране, где правит закон, свобода слова — ничего со мной произойти не может. Я в это верила до тех пор, пока меня не заперли в обезьяннике…

5 86 6 15706 16.11
#слушать 51:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Во всем мире политическая деятельность — вещь совершенно определенная. Это когда человек добивается власти. Вот, собственно, и все. В России это совершенно не так…

5 74 6 14671 20.11
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента…

5 88 6 18084 19.11
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Предпоследний конфликт Какой окажется судьба Карабаха дальше, понять сложно, но очевидно, что окончательного решения ни в одну сторону без учета мнения и позиции России не произойдет…

5 27 6 5504 16.11
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

«Где можно в обычной жизни увидеть (потрогать) вашу продукцию?» Будете проезжать по мосту через канал им. Москвы, знайте, это тоже мы)...

5 98 6 20529 19.11
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Пакт Путина-Эрдогана Произошедшее в Карабахе – это торжество насилия в политике. Это никогда и никому не принесет мир. В том числе Турции. В том числе России…

5 61 6 14901 14.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Оспаривание Трампом результатов выборов пока только подтверждает их честность Люди из окружения Трампа, которых он набирал исключительно по принципу лояльности, сыграли с ним злую шутку. Боясь раздосадовать босса, они его не разубедили в том, чтобы не начинать…

5 103 6 23313 19.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Услышьте, что вам говорит Путин Россия нейтральная страна, которая пользуется доверием и Армении и Азербайджана и помогает обеим странам. А Турция хочет представить, что в Карабахе как в Сирии, — Турция на стороне Азербайджана, а Россия на стороне Армении…

5 57 6 13366 18.11
Блоги

+ Владимир Путин: Ответы на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе Владимир Путин: Ответы на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе «И мне Премьер тогда сказал: «Нет, мы не можем на это пойти. Мы будем бороться. Будем воевать». Поэтому и обвинения в его адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований…

5 115 6 27370 18.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Reuters: Трамп и его команда готовят новый план по удержанию власти Сразу три источника агентства говорят, что штаб нынешнего главы Белого дома возлагает надежды на законодательные органы в штатах, которые контролируются республиканцами…

5 25 6 8614
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кремль думал, что будет вечно разводить азербайджанцев и армян, продавать оружие обеим сторонам и держать их в зависимости. А оказалось, что пахан в регионе не только Кремль, что есть пахан и покруче — Эрдоган…

5 105 6 106117 14.11
#слушать 50:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 187 6 16960 17.11
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин признал тяжелое поражение (десять поражений) Почему Путин бросился на защиту нелюбимого им Пашиняна? Причиной тому стало почти мгновенное превращение Пашиняна из путинского противника в его вынужденного союзника…

5 201 6 265430 18.11
Блоги

Вася Обломов музыкант

+ Вся правда об отравлении Навального Вся правда об отравлении Навального Великодушный президент России лично дал разрешение на вывоз тела. А в немецкой клинике Алексея Навального отравили запрещенным ядом…

5 139 6 147585 16.11
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8860010
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4707601

Сегодня в эфире