Новый митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна проводит оппозиция в столице Армении

В центре Еревана собрались несколько сотен человек. Выступающие недовольны решением Пашиняна по Нагорному Карабаху и обвиняют в представительстве национальных интересов. Антиправительственые выступления не стихают в республике после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня. Сегодняшний митинг проходит на фоне визита в столицу Армении министров обороны и иностранных дел России и еще рада высокопоставленных чиновников. Так, глава минобороны Сергей Шойгу заверял Пашиняна, что Россия не допустит новых столкновений в Нагорном Карабахе.

Однако армянский политолог Александр Искандарян говорит, что в этом регионе до сих пор случаются единичные вооруженные столкновения, и гарантировать спокойствие на долгий срок нельзя. Стороны, имеющие отношение к конфликту, должны доработать документ о перемирии и конкретизировать некоторые моменты, добавил Александр Искандарян.

Тем временем премьер Пашинян на встрече с Шойгу заметил, что Армения чувствовала поддержку России в период вооруженного конфликта в Карабахе. Сам Шойгу уже проводит переговоры с руководством Азербайджана в Баку.