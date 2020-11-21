Трех девятиклассников в Красноярском крае обвинили в создании террористического сообщества

Поводом для ФСБ, по данным сетевого издания Baza, послужила их переписка в соцсетях, а также действия в компьютерной игре Minecraft.

Изначально 14-летние школьники из города Канск привлекли внимание спецслужб, когда они расклеивали листовки в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, пишет сетевое издание «Baza». По его данным, во время расследования этого дела силовики отобрали телефоны и обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали анархизм, критиковали спецслужбы и даже хотели взорвать здание ФСБ – правда, как отмечается, в игре Minecraft на компьютере и ради шутки. Школьников вызвали на допрос, после чего двое признали вину, а третий – Никита — ее отрицал. В результате еще летом его отправили в СИЗО. Мать 14-летнего школьника, как сообщается, не ожидала, что ее сын будет заключен под стражу, и жалуется на то, что им не дают встречаться.

Родственники других школьников, которых отправили под домашний арест, в свою очередь, настаивают, что вину подростки признали под давлением. Изначально всех троих обвинили в «прохождении обучения для осуществления террористической деятельности». Однако впоследствии им вменили организацию террористического сообщества. По статье предусмотрены крупные сроки, но подросткам грозит максимально до 10 лет, поскольку они несовершеннолетние.

Между тем источники интернет-издания NGS24 утверждают, что следователи якобы нашли у школьников из Канска взрывчатку, а взорвать они хотели настоящее здание ФСБ.